Рейтинг@Mail.ru
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935169010.html
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении, уничтожили три украинских... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:05
2024-03-23T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919465274_0:184:3072:1911_1920x0_80_0_0_4577f76d1398bb22499add19d6c86cf6.jpg
ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении, уничтожили три украинских беспилотника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На херсонском направлении расчеты ПВО подразделений российских десантников, используя для прикрытия с воздуха ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три украинских разведывательных беспилотника, среди которых были БПЛА "Валькирия", "Фурия" и "Лелека-100". Для пусков ракет бойцами ВДВ использовались как временные, так и основные стартовые позиции", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919465274_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_c7a09dfd944db623b0b980cf9cc277d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

МО: десантники группировки "Днепр" сбили три дрона ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении, уничтожили три украинских беспилотника, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На херсонском направлении расчеты ПВО подразделений российских десантников, используя для прикрытия с воздуха ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три украинских разведывательных беспилотника, среди которых были БПЛА "Валькирия", "Фурия" и "Лелека-100". Для пусков ракет бойцами ВДВ использовались как временные, так и основные стартовые позиции", - сообщили в ведомстве.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
Вчера, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала