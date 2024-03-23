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Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении, уничтожили три украинских... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:05
2024-03-23T05:05
2024-03-23T05:05
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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении, уничтожили три украинских беспилотника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На херсонском направлении расчеты ПВО подразделений российских десантников, используя для прикрытия с воздуха ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три украинских разведывательных беспилотника, среди которых были БПЛА "Валькирия", "Фурия" и "Лелека-100". Для пусков ракет бойцами ВДВ использовались как временные, так и основные стартовые позиции", - сообщили в ведомстве.
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Десантники группировки "Днепр" сбили три БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
МО: десантники группировки "Днепр" сбили три дрона ВСУ на Херсонском направлении