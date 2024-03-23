https://ria.ru/20240323/solidarnost-1935158039.html

Ульянов заявил о солидарности стран Африки и Азии с Россией после теракта

Ульянов заявил о солидарности стран Африки и Азии с Россией после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Ульянов заявил о солидарности стран Африки и Азии с Россией после теракта

Представители Латинской Америки, Африки и Азии на международной площадке в Вене выразили солидарность с Россией в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:09

2024-03-23T03:09

2024-03-23T03:09

теракт в "крокус сити холле"

россия

африка

азия

латинская америка

михаил ульянов (дипломат)

крокус сити холл

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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Представители Латинской Америки, Африки и Азии на международной площадке в Вене выразили солидарность с Россией в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сегодня вечером на позднем заседании комиссии по наркотическим средствам коллеги из Латинской Америки, Африки и Азии выразили солидарность с Россией в связи с терактом в Москве", - написал постпред РФ в своем в Telegram-канале в ночь на субботу. Он также поблагодарил Белоруссию за ее поддержку. "Преодолеем. Виновные будут наказаны", - добавил дипломат. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

африка

азия

латинская америка

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россия, африка, азия, латинская америка, михаил ульянов (дипломат), крокус сити холл