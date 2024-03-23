Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 23.03.2024 (обновлено: 18:06 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/putin-1935341961.html
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей - РИА Новости, 23.03.2024
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей
Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей. Соответствующий документ... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:04
2024-03-23T18:06
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом излагается в новой редакции часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ, согласно которой собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юрлицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, говорилось в заключении Совфеда. При этом также должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов. Законом уточняется, что в случае если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, они вправе обратиться за защитой в суд. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20211024/nedvizhimost-1755998830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей

Путин подписал закон о порядке посуточной аренды с соблюдением прав соседей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом излагается в новой редакции часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ, согласно которой собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юрлицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, говорилось в заключении Совфеда.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду
24 октября 2021, 09:30
При этом также должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов.
Законом уточняется, что в случае если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, они вправе обратиться за защитой в суд.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала