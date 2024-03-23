https://ria.ru/20240323/putin-1935313487.html

Путин рассказал об общем долге россиян

Путин рассказал об общем долге россиян - РИА Новости, 23.03.2024

Путин рассказал об общем долге россиян

Общий долг россиян сейчас - быть вместе, в одном строю, так и будет, никто и ничто не может поколебать сплоченность и волю граждан РФ, заявил президент России... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:05

2024-03-23T16:05

2024-03-23T16:05

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

дмитрий песков

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Общий долг россиян сейчас - быть вместе, в одном строю, так и будет, никто и ничто не может поколебать сплоченность и волю граждан РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

брянская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, дмитрий песков, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)