https://ria.ru/20240323/putin-1935158859.html

Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым

Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым - РИА Новости, 23.03.2024

Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым

Президент России Владимир Путин провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:13

2024-03-23T03:13

2024-03-23T03:35

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

михаил мурашко

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе главы государства."Владимир Путин провел разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко, которые доложили о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта", - сказали в пресс-службе президента.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, михаил мурашко, татьяна голикова, владимир путин