https://ria.ru/20240323/povrezhdeniya-1935197891.html

В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения

В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения - РИА Новости, 23.03.2024

В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:14

2024-03-23T09:14

2024-03-23T09:42

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии элекропередачи (ЛЭП) в городе Никополе. Как написал Лукашук в своем Telegram-канале, ночью были повреждены "инфраструктурный объект, хозяйственные сооружения, еще два - полностью разрушены, также задело линии электропередачи". О каком именно объекте идет речь, чиновник не утонил.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале уточнил, что поврежден энергетический объект в Никопольском районе Днепропетровской области.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, николай лукашук, днепропетровская область