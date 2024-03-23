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В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения - РИА Новости, 23.03.2024
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09:14 23.03.2024 (обновлено: 09:42 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/povrezhdeniya-1935197891.html
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения - РИА Новости, 23.03.2024
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:14
2024-03-23T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай лукашук
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии элекропередачи (ЛЭП) в городе Никополе. Как написал Лукашук в своем Telegram-канале, ночью были повреждены "инфраструктурный объект, хозяйственные сооружения, еще два - полностью разрушены, также задело линии электропередачи". О каком именно объекте идет речь, чиновник не утонил.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале уточнил, что поврежден энергетический объект в Никопольском районе Днепропетровской области.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, украина, николай лукашук, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Лукашук, Днепропетровская область
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения

Лукашук заявил о повреждении инфраструктурного объекта и ЛЭП в Никополе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии элекропередачи (ЛЭП) в городе Никополе.
Как написал Лукашук в своем Telegram-канале, ночью были повреждены "инфраструктурный объект, хозяйственные сооружения, еще два - полностью разрушены, также задело линии электропередачи".
О каком именно объекте идет речь, чиновник не утонил.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале уточнил, что поврежден энергетический объект в Никопольском районе Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай ЛукашукДнепропетровская область
 
 
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