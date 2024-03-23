https://ria.ru/20240323/povrezhdeniya-1935197891.html
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения - РИА Новости, 23.03.2024
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:14
2024-03-23T09:14
2024-03-23T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай лукашук
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии элекропередачи (ЛЭП) в городе Никополе. Как написал Лукашук в своем Telegram-канале, ночью были повреждены "инфраструктурный объект, хозяйственные сооружения, еще два - полностью разрушены, также задело линии электропередачи". О каком именно объекте идет речь, чиновник не утонил.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале уточнил, что поврежден энергетический объект в Никопольском районе Днепропетровской области.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай лукашук, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Лукашук, Днепропетровская область
В Днепропетровской области инфраструктурный объект получил повреждения
Лукашук заявил о повреждении инфраструктурного объекта и ЛЭП в Никополе