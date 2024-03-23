https://ria.ru/20240323/postradavshie-1935292583.html

Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в "Крокус сити холле"

Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в "Крокус сити холле"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина пострадавших в "Крокус сити холле", отметив, что за их жизни борются... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:05

2024-03-23T15:05

2024-03-23T15:16

теракт в "крокус сити холле"

москва

сергей собянин

крокус сити холл

здоровье - общество

происшествия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина пострадавших в "Крокус сити холле", отметив, что за их жизни борются лучшие столичные врачи. "В московских клиниках сегодня находятся 80 человек, пострадавших во время теракта. Лучшие московские врачи борются за их жизнь и здоровье. Хотел выразить им слова огромной признательности, всем тем городским службам, которые принимали участие в спасении людей в "Крокусе", — это пожарные, работники МЧС, спасатели, экипажи скорой помощи - десятки машин приехали туда, это экипажи вертолетов, которые тушили пожар", - сказал Собянин во время посещения реанимационного отделения. Он также поблагодарил москвичей, которые в субботу пришли сдавать свою кровь для раненых. "Несмотря на ужасную трагическую ситуацию, считаю, что террористы не добились своего. Они пытались запугать, посеять страх. На самом деле мы становимся в таких ситуациях еще более мужественными, сплоченными. Хотел бы выразить соболезнования пострадавшим и семьям погибшим. Мы с вами", - добавил мэр.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935286974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей собянин, крокус сити холл, здоровье - общество, происшествия