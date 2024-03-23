Посольства России в РК и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом
Посольства РФ в Сеуле и Пхеньяне пожелали выздоровления пострадавшим в теракте
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл"
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. Посольства России в Южной Корее и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщения размещены в телеграм-каналах миссий.
"Большая беда пришла в наш дом, но она нас не сломает. Дипломаты и сотрудники Посольства Российской Федерации в КНДР вместе со всем народом нашей великой страны глубоко скорбят о погибших во время бесчеловечного теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Искренне сочувствуем семьям и близким погибших… Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написали в посольстве в Пхеньяне.
"С глубокой болью узнали о чудовищном террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области 22 марта. Скорбим вместе с семьями погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши сердца с вами!" - написали в посольстве в Сеуле.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.