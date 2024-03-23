https://ria.ru/20240323/posolstva-1935171307.html

Посольства России в РК и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом

Посольства России в РК и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом - РИА Новости, 23.03.2024

Посольства России в РК и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом

Посольства России в Южной Корее и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщения размещены в телеграм-каналах миссий. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:30

2024-03-23T05:30

2024-03-23T05:34

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

южная корея

кндр (северная корея)

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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СЕУЛ, 23 мар – РИА Новости. Посольства России в Южной Корее и КНДР выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщения размещены в телеграм-каналах миссий. "Большая беда пришла в наш дом, но она нас не сломает. Дипломаты и сотрудники Посольства Российской Федерации в КНДР вместе со всем народом нашей великой страны глубоко скорбят о погибших во время бесчеловечного теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Искренне сочувствуем семьям и близким погибших… Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написали в посольстве в Пхеньяне. "С глубокой болью узнали о чудовищном террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области 22 марта. Скорбим вместе с семьями погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши сердца с вами!" - написали в посольстве в Сеуле. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/sk-1935161811.html

россия

южная корея

кндр (северная корея)

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-23T05:30 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, южная корея, кндр (северная корея), московская область (подмосковье), крокус сити холл