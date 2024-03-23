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Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком - РИА Новости, 23.03.2024
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02:02 23.03.2024 (обновлено: 02:07 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/podderzhali-1935146981.html
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком - РИА Новости, 23.03.2024
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:02
2024-03-23T02:07
кейт миддлтон
принц гарри
меган маркл
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает телеканал Sky News. Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. "Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление супругов. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
https://ria.ru/20240322/middlton-1935046911.html
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кейт миддлтон, принц гарри, меган маркл, в мире, великобритания
Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Меган Маркл, В мире, Великобритания
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком

SN: Принц Гарри с супругой поддержали Миддлтон после новости о ее болезни раком

© AP Photo / Daniel LealГерцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает телеканал Sky News.
Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
У Кейт Миддлтон нашли рак
Вчера, 21:05
"Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление супругов.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Видео The Sun с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон
В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон
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Кейт МиддлтонПринц ГарриМеган МарклВ миреВеликобритания
 
 
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