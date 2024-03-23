https://ria.ru/20240323/podderzhali-1935146981.html

Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком

Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком - РИА Новости, 23.03.2024

Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:02

2024-03-23T02:02

2024-03-23T02:07

кейт миддлтон

принц гарри

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает телеканал Sky News. Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. "Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление супругов. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

https://ria.ru/20240322/middlton-1935046911.html

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кейт миддлтон, принц гарри, меган маркл, в мире, великобритания