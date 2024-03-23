https://ria.ru/20240323/podderzhali-1935146981.html
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком - РИА Новости, 23.03.2024
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:02
2024-03-23T02:02
2024-03-23T02:07
кейт миддлтон
принц гарри
меган маркл
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_3446ba7d460b645436c5ffb6d993ab01.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает телеканал Sky News. Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. "Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление супругов. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
https://ria.ru/20240322/middlton-1935046911.html
https://ria.ru/20240319/printsessa-1934135205.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_90fe33a2b62005ee40ef740fac206cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кейт миддлтон, принц гарри, меган маркл, в мире, великобритания
Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Меган Маркл, В мире, Великобритания
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком
SN: Принц Гарри с супругой поддержали Миддлтон после новости о ее болезни раком
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и ее семье в связи с известием о заболевании раком, сообщает телеканал Sky News
.
Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии.
У Кейт Миддлтон нашли рак
"Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление супругов.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон