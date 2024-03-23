https://ria.ru/20240323/paveletskiy-1935174670.html

Обстановка на Павелецком вокзале в Москве спокойная

Обстановка на Павелецком вокзале в Москве спокойная - РИА Новости, 23.03.2024

Обстановка на Павелецком вокзале в Москве спокойная

Обстановка на Павелецком вокзале в Москве утром в субботу спокойная, досмотр пассажиров проходит в обычном режиме, перед зданием вокзала дежурит экипаж ДПС,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:22

2024-03-23T06:22

2024-03-23T06:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обстановка на Павелецком вокзале в Москве утром в субботу спокойная, досмотр пассажиров проходит в обычном режиме, перед зданием вокзала дежурит экипаж ДПС, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минтранс РФ сообщил, что на объектах транспорта продолжает действовать максимальный третий уровень безопасности. Обстановка на Павелецком вокзале утром в субботу спокойная, людей в здании вокзала мало. Правоохранители проверяют вещи на входе. В здании дежурят сотрудники транспортной безопасности. Перед зданием вокзала дежурит экипаж ДПС. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935133700.html

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происшествия, москва, россия, крокус