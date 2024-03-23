https://ria.ru/20240323/ogranicheniya-1935207095.html
В Брянской области ввели ограничения на движение транспорта
В Брянской области ввели ограничения на движение транспорта - РИА Новости, 23.03.2024
В Брянской области ввели ограничения на движение транспорта
На территории Брянской области введены временные ограничения движения всех транспортных средств на участке автодороги "М-3 Украина", сообщила Госавтоинспекция... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:57
2024-03-23T09:57
2024-03-23T10:01
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На территории Брянской области введены временные ограничения движения всех транспортных средств на участке автодороги "М-3 Украина", сообщила Госавтоинспекция Брянской области на странице в социальной сети "ВКонтакте"."С 0.00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км ФАД "М-3 Украина" на территории Брянской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что организован маршрут объезда данного участка по федеральным и региональным автодорогам: "М-3 Украина" - "Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь" - "А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Республикой Беларусь" - "Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка".
https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935173027.html
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области ввели ограничения на движение транспорта
В Брянской области ввели транспортные ограничения на участке "М-3 Украина"