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Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон
Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон - РИА Новости, 23.03.2024
Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон
Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, сообщает газета Guardian со ссылкой РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:05
2024-03-23T05:05
2024-03-23T05:05
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. "Король Карл III очень гордится Кейт и её мужеством, с которым она выступила", - говорится в сообщении издания со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Как отмечает издание, король Карл III и его супруга королева Камилла "будут продолжать оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время". Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
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в мире, великобритания, карл iii, кейт миддлтон
В мире, Великобритания, Карл III, Кейт Миддлтон
Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон
Карл III заявил, что гордится Кейт Миддлтон, объявившей о своем раке
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.
Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии.
"Король Карл III очень гордится Кейт и её мужеством, с которым она выступила", - говорится в сообщении издания со ссылкой на представителя Букингемского дворца.
Как отмечает издание, король Карл III и его супруга королева Камилла "будут продолжать оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время".
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Принц Гарри и Маркл поддержали Миддлтон в связи с ее заболеванием раком