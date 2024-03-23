https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон

Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон - РИА Новости, 23.03.2024

Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон

Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, сообщает газета Guardian со ссылкой РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:05

2024-03-23T05:05

2024-03-23T05:05

в мире

великобритания

карл iii

кейт миддлтон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817932412_0:175:2867:1788_1920x0_80_0_0_bb1848fb4b3e8b8205430dad30657c7b.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон в пятницу сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. "Король Карл III очень гордится Кейт и её мужеством, с которым она выступила", - говорится в сообщении издания со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Как отмечает издание, король Карл III и его супруга королева Камилла "будут продолжать оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время". Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

https://ria.ru/20240323/podderzhali-1935146981.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, карл iii, кейт миддлтон