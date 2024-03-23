https://ria.ru/20240323/krokus-1935352502.html

СМИ: причастных к теракту в "Крокусе" привезли в центральный аппарат СК

СМИ: причастных к теракту в "Крокусе" привезли в центральный аппарат СК - РИА Новости, 23.03.2024

СМИ: причастных к теракту в "Крокусе" привезли в центральный аппарат СК

Причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", предположительно, привезли в центральный аппарат СК РФ, передает кадры "Россия 24". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:16

2024-03-23T19:16

2024-03-23T19:19

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", предположительно, привезли в центральный аппарат СК РФ, передает кадры "Россия 24". По кадрам, показанным на телеканале, к зданию СК РФ в Москве подъехал автозак, в котором, предположительно, могут находиться причастные к теракту в подмосковном "Крокусе". "По нашим данным, именно сюда (в Технический переулок Москвы, где находится Центральный аппарат СК - ред) с минуты на минуту должны доставить преступников... К зданию подъехал спецавтомобиль для перевозки задержанных, возможно, в нем и находятся террористы", - сказал корреспондент канала. Официального подтверждения данной информации пока нет. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокусе" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов, в районе полудня сообщалось, что их этапируют в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T19:16 true PT1M18S

Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:16 true PT1M20S

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происшествия, россия, москва, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус