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Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов - РИА Новости, 23.03.2024
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14:50 23.03.2024 (обновлено: 14:51 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/khusity-1935288130.html
Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов
Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов - РИА Новости, 23.03.2024
Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов
Представители правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов "силовых акций" против... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:50
2024-03-23T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, стороны поддерживают связь, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "У нас контакты были и периодически, довольно регулярно поддерживаются. Они (хуситы - ред.), конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может, и что их силовые акции направлены только против Израиля, имея в виду проявить таким образом солидарность с палестинцами, которые сейчас находятся под израильскими бомбежками в Газе", - сказал Богданов журналистам. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай якобы достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов.
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в мире, россия, йемен, израиль, михаил богданов, владимир путин, ансар алла, дмитрий песков
В мире, Россия, Йемен, Израиль, Михаил Богданов, Владимир Путин, Ансар Алла, Дмитрий Песков
Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов

Богданов: хуситы заявили, что у них нет замыслов против российских судов

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, стороны поддерживают связь, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"У нас контакты были и периодически, довольно регулярно поддерживаются. Они (хуситы - ред.), конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может, и что их силовые акции направлены только против Израиля, имея в виду проявить таким образом солидарность с палестинцами, которые сейчас находятся под израильскими бомбежками в Газе", - сказал Богданов журналистам.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай якобы достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов.
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 05:11
 
В миреРоссияЙеменИзраильМихаил БогдановВладимир ПутинАнсар АллаДмитрий Песков
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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