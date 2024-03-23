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Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов

Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов - РИА Новости, 23.03.2024

Хуситы заявили об отсутствии замыслов против российских судов

Представители правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов "силовых акций" против... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:50

2024-03-23T14:50

2024-03-23T14:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в контактах с Россией заверяют, что у них нет никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, стороны поддерживают связь, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "У нас контакты были и периодически, довольно регулярно поддерживаются. Они (хуситы - ред.), конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может, и что их силовые акции направлены только против Израиля, имея в виду проявить таким образом солидарность с палестинцами, которые сейчас находятся под израильскими бомбежками в Газе", - сказал Богданов журналистам. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай якобы достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений. При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935169507.html

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в мире, россия, йемен, израиль, михаил богданов, владимир путин, ансар алла, дмитрий песков