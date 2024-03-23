https://ria.ru/20240323/giperzvuk-1934999694.html

Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия

Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия - РИА Новости, 23.03.2024

Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия

Американцы сообщили о финальных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). В корпорации Lockheed Martin заявили о... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:00

2024-03-23T08:00

2024-03-23T08:02

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы сообщили о финальных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). В корпорации Lockheed Martin заявили о полной готовности поставить ARRW на вооружение ВВС. О самой ракете и продолжительных попытках Вашингтона обзавестись "гиперзвуком" — в материале РИА Новости.Клуб гиперзвуковых державСтатус безусловного лидера в гиперзвуковых вооружениях прочно закрепился за Россией. Еще шесть лет назад во время послания Федеральному собранию Владимир Путин представил видео с демонстрацией возможностей этих технологий. Тогда это вызвало на Западе если не ироничные комментарии, то сдержанный скепсис.Однако сейчас Россия регулярно применяет такие ракеты во время конфликта на Украине, в частности накануне — во время удара по энергетической инфраструктуре. И это делает ее единственной страной, продемонстрировавшей "гиперзвук" не только в рамках тестовых и показательных пусков, но и в реальной боевой обстановке. Средствам поражения безуспешно противостоят различные системы ПВО и ПРО, в том числе западные. Вслед за Москвой к клубу гиперзвуковых держав присоединился Пекин — НОАК добилась гораздо большего, нежели США, успеха в испытании опытных образцов. А уже в 2019-м представила баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" (DF-17), которая служит носителем для доставки гиперзвукового блока DF-ZF. В 2022 году во время учений ее применили у берегов Тайваня. Помимо этого, в 2021-м китайцы испытали гиперзвуковой планирующий блок. Глайдер облетел вокруг земного шара, а затем поразил условную цель.Но если к гонке передовых вооружений в тройке Москва — Вашингтон — Пекин в целом уже привыкли, то в последние несколько лет американцы пропустили вперед совсем уж неожиданных кандидатов. В 2022 году КНДР сообщила об успехе испытаний Hwasong-8, которая во время тестовых пусков развила скорость десять Махов и преодолела тысячу километров.А в июне 2023-го Иран, который провел более четырех десятков лет под санкциями, представил на оружейной выставке баллистическую ракету "Фаттах". Если верить заявленным характеристикам, она способна развивать скорость 15 Махов и поражать цели на расстоянии до 1400 километров.Более того, в середине марта йеменские хуситы также сообщили, что провели испытания гиперзвукового оружия. По словам представителей "Ансар Алла", работающая на твердом топливе ракета сумела развить скорость до восьми Махов."Супер-пупер-ракета"?Вашингтон гонится за гиперзвуком уже два десятилетия — о планах создать подобное оружие говорили еще в начале нулевых. Тогда же в США основали проект DARPA Falcon HTV-2, а затем приступили к разработке крылатой ракеты X-51А Waverider. Но обе программы закрыли.После нескольких попыток и десятков потраченных миллиардов долларов американские оружейники наконец дошли до двух видов оружия, которые сейчас в разработке, — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) и AGM-183A ARRW. Первая представляет из себя кинетическое оружие, не оснащенное взрывающейся боеголовкой. Из-за компактных размеров, как утверждают разработчики, его можно установить на большее количество носителей, чем AGM-183A.ARRW, в свою очередь, ближе к традиционным представлениям о "гиперзвуке". В качестве пусковой платформы используется американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Скорость ракеты — около семи-восьми Махов, дальность — примерно 1600 километров.В мае 2020-го Дональд Трамп заявил: в арсенал США скоро поступит "супер-пупер-ракета" — в 17 раз быстрее всех имеющихся на вооружении у Вашингтона. Американские оружейные эксперты сходятся на том, что речь шла именно о AGM-183A, хотя показатели, о которых говорил Трамп, значительно завышены.Первые испытания программы — с макетом изделия — начались еще в 2019 году, а в 2021-м к тестам допустили саму ракету. Тогда все три запуска завершились провалом, из-за чего Пентагон почти втрое сократил финансирование — с 308 до 115 миллионов долларов. Но 2022 год стал для разработчиков более удачным: полеты в мае, июле и декабре обошлись без проблем.Однако год назад тестовые запуски вновь смешали все планы. "Испытания не были успешны. Мы не получили данные, которые нам нужны", — пояснил тогда министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Затем к пускам вернулись в августе, но тогда о результатах не сообщали.Последние испытания состоялись в минувшее воскресенье. B-52H поднялся в воздух с базы ВВС США Андерсен на Гуаме, после чего запустил ракету на полигон Рейгана на Маршалловых островах. В Пентагоне заявили, что получили ценную информацию о возможностях оружия. Производитель AGM-183A — Lockheed Martin — отметил, что уже готов снабжать американскую армию этими боеприпасами.Теперь очередь Пентагона принимать решение. Если оно будет положительным — а судя по бюджетному запросу на 2025 год выделить 517 миллионов долларов на финансирование этой программы, шансы на это весьма велики, — Вашингтон наконец сможет присоединиться к гиперзвуковым державам. Сразу после Йемена.

https://ria.ru/20240226/bombardirovschiki-1929029696.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, россия, дональд трамп, lockheed martin , министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, китай, иран, йемен