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Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия - РИА Новости, 23.03.2024
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08:00 23.03.2024 (обновлено: 08:02 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/giperzvuk-1934999694.html
Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия
Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия - РИА Новости, 23.03.2024
Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия
Американцы сообщили о финальных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). В корпорации Lockheed Martin заявили о... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:00
2024-03-23T08:02
в мире
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китай
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы сообщили о финальных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). В корпорации Lockheed Martin заявили о полной готовности поставить ARRW на вооружение ВВС. О самой ракете и продолжительных попытках Вашингтона обзавестись "гиперзвуком" — в материале РИА Новости.Клуб гиперзвуковых державСтатус безусловного лидера в гиперзвуковых вооружениях прочно закрепился за Россией. Еще шесть лет назад во время послания Федеральному собранию Владимир Путин представил видео с демонстрацией возможностей этих технологий. Тогда это вызвало на Западе если не ироничные комментарии, то сдержанный скепсис.Однако сейчас Россия регулярно применяет такие ракеты во время конфликта на Украине, в частности накануне — во время удара по энергетической инфраструктуре. И это делает ее единственной страной, продемонстрировавшей "гиперзвук" не только в рамках тестовых и показательных пусков, но и в реальной боевой обстановке. Средствам поражения безуспешно противостоят различные системы ПВО и ПРО, в том числе западные. Вслед за Москвой к клубу гиперзвуковых держав присоединился Пекин — НОАК добилась гораздо большего, нежели США, успеха в испытании опытных образцов. А уже в 2019-м представила баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" (DF-17), которая служит носителем для доставки гиперзвукового блока DF-ZF. В 2022 году во время учений ее применили у берегов Тайваня. Помимо этого, в 2021-м китайцы испытали гиперзвуковой планирующий блок. Глайдер облетел вокруг земного шара, а затем поразил условную цель.Но если к гонке передовых вооружений в тройке Москва — Вашингтон — Пекин в целом уже привыкли, то в последние несколько лет американцы пропустили вперед совсем уж неожиданных кандидатов. В 2022 году КНДР сообщила об успехе испытаний Hwasong-8, которая во время тестовых пусков развила скорость десять Махов и преодолела тысячу километров.А в июне 2023-го Иран, который провел более четырех десятков лет под санкциями, представил на оружейной выставке баллистическую ракету "Фаттах". Если верить заявленным характеристикам, она способна развивать скорость 15 Махов и поражать цели на расстоянии до 1400 километров.Более того, в середине марта йеменские хуситы также сообщили, что провели испытания гиперзвукового оружия. По словам представителей "Ансар Алла", работающая на твердом топливе ракета сумела развить скорость до восьми Махов."Супер-пупер-ракета"?Вашингтон гонится за гиперзвуком уже два десятилетия — о планах создать подобное оружие говорили еще в начале нулевых. Тогда же в США основали проект DARPA Falcon HTV-2, а затем приступили к разработке крылатой ракеты X-51А Waverider. Но обе программы закрыли.После нескольких попыток и десятков потраченных миллиардов долларов американские оружейники наконец дошли до двух видов оружия, которые сейчас в разработке, — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) и AGM-183A ARRW. Первая представляет из себя кинетическое оружие, не оснащенное взрывающейся боеголовкой. Из-за компактных размеров, как утверждают разработчики, его можно установить на большее количество носителей, чем AGM-183A.ARRW, в свою очередь, ближе к традиционным представлениям о "гиперзвуке". В качестве пусковой платформы используется американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Скорость ракеты — около семи-восьми Махов, дальность — примерно 1600 километров.В мае 2020-го Дональд Трамп заявил: в арсенал США скоро поступит "супер-пупер-ракета" — в 17 раз быстрее всех имеющихся на вооружении у Вашингтона. Американские оружейные эксперты сходятся на том, что речь шла именно о AGM-183A, хотя показатели, о которых говорил Трамп, значительно завышены.Первые испытания программы — с макетом изделия — начались еще в 2019 году, а в 2021-м к тестам допустили саму ракету. Тогда все три запуска завершились провалом, из-за чего Пентагон почти втрое сократил финансирование — с 308 до 115 миллионов долларов. Но 2022 год стал для разработчиков более удачным: полеты в мае, июле и декабре обошлись без проблем.Однако год назад тестовые запуски вновь смешали все планы. "Испытания не были успешны. Мы не получили данные, которые нам нужны", — пояснил тогда министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Затем к пускам вернулись в августе, но тогда о результатах не сообщали.Последние испытания состоялись в минувшее воскресенье. B-52H поднялся в воздух с базы ВВС США Андерсен на Гуаме, после чего запустил ракету на полигон Рейгана на Маршалловых островах. В Пентагоне заявили, что получили ценную информацию о возможностях оружия. Производитель AGM-183A — Lockheed Martin — отметил, что уже готов снабжать американскую армию этими боеприпасами.Теперь очередь Пентагона принимать решение. Если оно будет положительным — а судя по бюджетному запросу на 2025 год выделить 517 миллионов долларов на финансирование этой программы, шансы на это весьма велики, — Вашингтон наконец сможет присоединиться к гиперзвуковым державам. Сразу после Йемена.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, lockheed martin , министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, китай, иран, йемен
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Народно-освободительная армия Китая, Китай, Иран, Йемен
Почти догнали Россию. В США раскрыли особенности нового оружия

В США сообщили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы сообщили о финальных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). В корпорации Lockheed Martin заявили о полной готовности поставить ARRW на вооружение ВВС. О самой ракете и продолжительных попытках Вашингтона обзавестись "гиперзвуком" — в материале РИА Новости.

Клуб гиперзвуковых держав

Статус безусловного лидера в гиперзвуковых вооружениях прочно закрепился за Россией. Еще шесть лет назад во время послания Федеральному собранию Владимир Путин представил видео с демонстрацией возможностей этих технологий. Тогда это вызвало на Западе если не ироничные комментарии, то сдержанный скепсис.
Однако сейчас Россия регулярно применяет такие ракеты во время конфликта на Украине, в частности накануне — во время удара по энергетической инфраструктуре. И это делает ее единственной страной, продемонстрировавшей "гиперзвук" не только в рамках тестовых и показательных пусков, но и в реальной боевой обстановке. Средствам поражения безуспешно противостоят различные системы ПВО и ПРО, в том числе западные.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Истребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Вслед за Москвой к клубу гиперзвуковых держав присоединился Пекин — НОАК добилась гораздо большего, нежели США, успеха в испытании опытных образцов. А уже в 2019-м представила баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" (DF-17), которая служит носителем для доставки гиперзвукового блока DF-ZF. В 2022 году во время учений ее применили у берегов Тайваня. Помимо этого, в 2021-м китайцы испытали гиперзвуковой планирующий блок. Глайдер облетел вокруг земного шара, а затем поразил условную цель.
Но если к гонке передовых вооружений в тройке Москва — Вашингтон — Пекин в целом уже привыкли, то в последние несколько лет американцы пропустили вперед совсем уж неожиданных кандидатов. В 2022 году КНДР сообщила об успехе испытаний Hwasong-8, которая во время тестовых пусков развила скорость десять Махов и преодолела тысячу километров.
А в июне 2023-го Иран, который провел более четырех десятков лет под санкциями, представил на оружейной выставке баллистическую ракету "Фаттах". Если верить заявленным характеристикам, она способна развивать скорость 15 Махов и поражать цели на расстоянии до 1400 километров.
© Фото : IRNAГиперзвуковая ракета "Фаттах-2"
Гиперзвуковая ракета Фаттах-2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : IRNA
Гиперзвуковая ракета "Фаттах-2"
Более того, в середине марта йеменские хуситы также сообщили, что провели испытания гиперзвукового оружия. По словам представителей "Ансар Алла", работающая на твердом топливе ракета сумела развить скорость до восьми Махов.

"Супер-пупер-ракета"?

Вашингтон гонится за гиперзвуком уже два десятилетия — о планах создать подобное оружие говорили еще в начале нулевых. Тогда же в США основали проект DARPA Falcon HTV-2, а затем приступили к разработке крылатой ракеты X-51А Waverider. Но обе программы закрыли.
После нескольких попыток и десятков потраченных миллиардов долларов американские оружейники наконец дошли до двух видов оружия, которые сейчас в разработке, — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) и AGM-183A ARRW. Первая представляет из себя кинетическое оружие, не оснащенное взрывающейся боеголовкой. Из-за компактных размеров, как утверждают разработчики, его можно установить на большее количество носителей, чем AGM-183A.
ARRW, в свою очередь, ближе к традиционным представлениям о "гиперзвуке". В качестве пусковой платформы используется американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Скорость ракеты — около семи-восьми Махов, дальность — примерно 1600 километров.
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
В мае 2020-го Дональд Трамп заявил: в арсенал США скоро поступит "супер-пупер-ракета" — в 17 раз быстрее всех имеющихся на вооружении у Вашингтона. Американские оружейные эксперты сходятся на том, что речь шла именно о AGM-183A, хотя показатели, о которых говорил Трамп, значительно завышены.
Первые испытания программы — с макетом изделия — начались еще в 2019 году, а в 2021-м к тестам допустили саму ракету. Тогда все три запуска завершились провалом, из-за чего Пентагон почти втрое сократил финансирование — с 308 до 115 миллионов долларов. Но 2022 год стал для разработчиков более удачным: полеты в мае, июле и декабре обошлись без проблем.
Однако год назад тестовые запуски вновь смешали все планы. "Испытания не были успешны. Мы не получили данные, которые нам нужны", — пояснил тогда министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Затем к пускам вернулись в августе, но тогда о результатах не сообщали.
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Последние испытания состоялись в минувшее воскресенье. B-52H поднялся в воздух с базы ВВС США Андерсен на Гуаме, после чего запустил ракету на полигон Рейгана на Маршалловых островах. В Пентагоне заявили, что получили ценную информацию о возможностях оружия. Производитель AGM-183A — Lockheed Martin — отметил, что уже готов снабжать американскую армию этими боеприпасами.
Теперь очередь Пентагона принимать решение. Если оно будет положительным — а судя по бюджетному запросу на 2025 год выделить 517 миллионов долларов на финансирование этой программы, шансы на это весьма велики, — Вашингтон наконец сможет присоединиться к гиперзвуковым державам. Сразу после Йемена.
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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