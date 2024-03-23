Соотечественники в Эквадоре принесли соболезнования семьям жертв теракта

МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников в Эквадоре осудил теракт, который произошёл в подмосковном "Крокус сити холле" в пятницу, выразив солидарность с россиянами в России и мире. "С глубоким волнением и решительным осуждением относимся к террористическому акту, совершенному против невинных мирных жителей... в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Никакие слова не могут заменить ваши утраты, но мы надеемся, что вы найдете утешение в тепле и поддержке ваших близких, друзей и всего сообщества", - говорится в письме, которое опубликовало посольство РФ в Эквадоре в своём Telegram-канале. Там же отмечается, что россияне, проживающие в этой латиноамериканской стране, выразили самые глубокие соболезнования семьям погибших, а также солидарность в этот трудный момент с соотечественниками в Российской Федерации и за ее пределами. "Призываем международное сообщество к решительному осуждению и отвержению всех форм насилия, терроризма, нетерпимости и языка ненависти, которые угрожают миру. Скорбим и помним", - сказано в тексте обращения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников в Эквадоре осудил теракт, который произошёл в подмосковном "Крокус сити холле" в пятницу, выразив солидарность с россиянами в России и мире.
"С глубоким волнением и решительным осуждением относимся к террористическому акту, совершенному против невинных мирных жителей... в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Никакие слова не могут заменить ваши утраты, но мы надеемся, что вы найдете утешение в тепле и поддержке ваших близких, друзей и всего сообщества", - говорится в письме, которое опубликовало посольство РФ в Эквадоре в своём Telegram-канале.
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Там же отмечается, что россияне, проживающие в этой латиноамериканской стране, выразили самые глубокие соболезнования семьям погибших, а также солидарность в этот трудный момент с соотечественниками в Российской Федерации и за ее пределами.
"Призываем международное сообщество к решительному осуждению и отвержению всех форм насилия, терроризма, нетерпимости и языка ненависти, которые угрожают миру. Скорбим и помним", - сказано в тексте обращения.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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