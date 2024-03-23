https://ria.ru/20240323/ekvador-1935170495.html

Соотечественники в Эквадоре принесли соболезнования семьям жертв теракта

Соотечественники в Эквадоре принесли соболезнования семьям жертв теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Соотечественники в Эквадоре принесли соболезнования семьям жертв теракта

Координационный совет организаций российских соотечественников в Эквадоре осудил теракт, который произошёл в подмосковном "Крокус сити холле" в пятницу, выразив РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:22

2024-03-23T05:22

2024-03-23T05:22

теракт в "крокус сити холле"

эквадор

россия

крокус

в мире

происшествия

московская область (подмосковье)

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МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников в Эквадоре осудил теракт, который произошёл в подмосковном "Крокус сити холле" в пятницу, выразив солидарность с россиянами в России и мире. "С глубоким волнением и решительным осуждением относимся к террористическому акту, совершенному против невинных мирных жителей... в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Никакие слова не могут заменить ваши утраты, но мы надеемся, что вы найдете утешение в тепле и поддержке ваших близких, друзей и всего сообщества", - говорится в письме, которое опубликовало посольство РФ в Эквадоре в своём Telegram-канале. Там же отмечается, что россияне, проживающие в этой латиноамериканской стране, выразили самые глубокие соболезнования семьям погибших, а также солидарность в этот трудный момент с соотечественниками в Российской Федерации и за ее пределами. "Призываем международное сообщество к решительному осуждению и отвержению всех форм насилия, терроризма, нетерпимости и языка ненависти, которые угрожают миру. Скорбим и помним", - сказано в тексте обращения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935169271.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935168376.html

эквадор

россия

московская область (подмосковье)

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эквадор, россия, крокус, в мире, происшествия, московская область (подмосковье)