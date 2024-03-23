В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле"

КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Меры безопасности усилили в Краснодаре после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, оперативная обстановка в кубанской столице спокойная, сообщили в мэрии города. "В Краснодаре усилены меры безопасности. В связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холле" краснодарцев просят быть более бдительными. Оперативная обстановка в городе спокойная", - говорится в сообщении. Отмечается, что все городские службы, жизнеобеспечивающие предприятия работают в штатном режиме. Власти призвали жителей города сообщать в экстренные службы об обнаружении "бесхозных предметов". Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил об отмене всех массовых мероприятий в целях безопасности. А в Кубанском государственном университете суббота объявлена днем контролируемой самостоятельной работы. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Кадры с места теракта в "Крокус Сити Холле"
Первые утренние кадры с места теракта: пожарные продолжают тушить возгорание, дым уже не такой густой, как пару часов назад, передает корреспондент РИА Новости
Сотрудники ДПС у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Меры безопасности усилили в Краснодаре после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, оперативная обстановка в кубанской столице спокойная, сообщили в мэрии города.
"В Краснодаре усилены меры безопасности. В связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холле" краснодарцев просят быть более бдительными. Оперативная обстановка в городе спокойная", - говорится в сообщении.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Отмечается, что все городские службы, жизнеобеспечивающие предприятия работают в штатном режиме. Власти призвали жителей города сообщать в экстренные службы об обнаружении "бесхозных предметов".
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил об отмене всех массовых мероприятий в целях безопасности. А в Кубанском государственном университете суббота объявлена днем контролируемой самостоятельной работы.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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