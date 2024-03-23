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В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ
В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024
В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ
Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:55
2024-03-23T00:55
2024-03-23T01:16
вооруженные силы украины
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется", - написал он.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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вооруженные силы украины, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Вооруженные силы Украины, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ
Губернатор: в Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА