https://ria.ru/20240323/ataka-1935130925.html

В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ

В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024

В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ

Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:55

2024-03-23T00:55

2024-03-23T01:16

вооруженные силы украины

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке украинского беспилотника, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется", - написал он.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

старооскольский городской округ

белгородская область

россия

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вооруженные силы украины, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, белгородская область, россия