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Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2024
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01:26 22.03.2024 (обновлено: 10:04 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html
Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии
Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2024
Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на российское РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:26
2024-03-22T10:04
россия
белоруссия
мария захарова
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на российское и белорусское зерно, отметив, что подобные меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире".Ранее на пресс-конференции по итогам встречи в верхах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, подобная мера должна предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Россию доходов от торговли с ЕС. "Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", — написала Захарова.СМИ ранее сообщали, что в ЕС могут ввести пошлины в размере 50 процентов на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен. Примечательно, что ранее в Евросоюзе заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html
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россия, белоруссия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии

Захарова: меры против зерна из России усугубят ситуацию с продовольствием в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на российское и белорусское зерно, отметив, что подобные меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире".
Ранее на пресс-конференции по итогам встречи в верхах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, подобная мера должна предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Россию доходов от торговли с ЕС.
Российское зерно - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС
20 марта, 03:06
"Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", — написала Захарова.
СМИ ранее сообщали, что в ЕС могут ввести пошлины в размере 50 процентов на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен. Примечательно, что ранее в Евросоюзе заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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РоссияБелоруссияМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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