https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html

Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии

Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2024

Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на российское РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:26

2024-03-22T01:26

2024-03-22T10:04

россия

белоруссия

мария захарова

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на российское и белорусское зерно, отметив, что подобные меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире".Ранее на пресс-конференции по итогам встречи в верхах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, подобная мера должна предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Россию доходов от торговли с ЕС. "Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", — написала Захарова.СМИ ранее сообщали, что в ЕС могут ввести пошлины в размере 50 процентов на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен. Примечательно, что ранее в Евросоюзе заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html

https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире