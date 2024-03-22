Рейтинг@Mail.ru
Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 22.03.2024 (обновлено: 01:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zerno-1934826211.html
Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России
Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России - РИА Новости, 22.03.2024
Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:19
2024-03-22T01:36
россия
бельгия
белоруссия
александр де кроо
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_84ca0e523b7de4dfece174cbc52107cf.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что внесла на рассмотрение странам союза предложение об ограничении импорта в ЕС зерновых и масличных из России и Белоруссии. "Надо сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу, но другой приоритет заключается в том, чтобы те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему. Сбалансировать это будет очень сложно, но это не невозможно", - сказал бельгийский премьер-министр. Он добавил, что обсуждение ситуации на рынке зерна, поставок из России и Украины продолжится в пятницу.СМИ ранее сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. Примечательно, что ранее в ЕС заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны, которые сильно зависят от поставок из РФ.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
https://ria.ru/20240322/aktivy-1934823432.html
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934684151.html
россия
бельгия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_685eb217cf3a3a0bf7976203b076ae9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бельгия, белоруссия, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Бельгия, Белоруссия, Александр де Кроо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России

Премьер Бельгии: при введении пошлин на зерно надо учесть интересы потребителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что внесла на рассмотрение странам союза предложение об ограничении импорта в ЕС зерновых и масличных из России и Белоруссии.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Глава ЕК хочет ускорить работу по доходам от активов России
00:38
"Надо сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу, но другой приоритет заключается в том, чтобы те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему. Сбалансировать это будет очень сложно, но это не невозможно", - сказал бельгийский премьер-министр.
Он добавил, что обсуждение ситуации на рынке зерна, поставок из России и Украины продолжится в пятницу.
СМИ ранее сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. Примечательно, что ранее в ЕС заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны, которые сильно зависят от поставок из РФ.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине
Вчера, 13:43
 
РоссияБельгияБелоруссияАлександр де КрооУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала