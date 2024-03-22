https://ria.ru/20240322/zerno-1934826211.html

Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России

Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России - РИА Новости, 22.03.2024

Бельгия предложила осторожно вводить пошлины на зерно из России

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:19

2024-03-22T01:19

2024-03-22T01:36

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам европейского саммита заявила, что внесла на рассмотрение странам союза предложение об ограничении импорта в ЕС зерновых и масличных из России и Белоруссии. "Надо сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу, но другой приоритет заключается в том, чтобы те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему. Сбалансировать это будет очень сложно, но это не невозможно", - сказал бельгийский премьер-министр. Он добавил, что обсуждение ситуации на рынке зерна, поставок из России и Украины продолжится в пятницу.СМИ ранее сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. Примечательно, что ранее в ЕС заявляли, что не планируют вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из опасений негативного влияния на мировой продовольственный рынок в целом и экономически неблагополучные страны, которые сильно зависят от поставок из РФ.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

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россия, бельгия, белоруссия, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире