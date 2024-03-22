https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934835257.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:57

2024-03-22T05:57

2024-03-22T05:57

происшествия

камчатка

охотское море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Землетрясение произошло на глубине 478 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр находился в акватории Охотского моря, в 120 километрах западнее посёлка Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района", - говорится в сообщении. В населенных пунктах края толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html

камчатка

охотское море

россия

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происшествия, камчатка, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)