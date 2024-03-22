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У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024
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05:57 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934835257.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:57
2024-03-22T05:57
происшествия
камчатка
охотское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Землетрясение произошло на глубине 478 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр находился в акватории Охотского моря, в 120 километрах западнее посёлка Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района", - говорится в сообщении. В населенных пунктах края толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html
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происшествия, камчатка, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Охотское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки произошло землетрясение

МЧС: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Землетрясение произошло на глубине 478 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр находился в акватории Охотского моря, в 120 километрах западнее посёлка Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района", - говорится в сообщении.
Ресуспендированный пепел, наблюдаемый на вулкане Шивелуч на Камчатке. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
05:33
В населенных пунктах края толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
 
ПроисшествияКамчаткаОхотское мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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