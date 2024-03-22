https://ria.ru/20240322/zaporozhe-1935083363.html

В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия

В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024

В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия

В Запорожской области в субботу отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с терактом в "Крокус сити холле", в области приспустят... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:47

2024-03-22T22:47

2024-03-22T22:47

теракт в "крокус сити холле"

запорожская область

крокус сити холл

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В Запорожской области в субботу отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с терактом в "Крокус сити холле", в области приспустят государственные флаги, сообщил губернатор Евгений Балицкий. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. "Завтра в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористической атаки в московском "Крокус Сити Холл". Также в области будут отменены все развлекательные и спортивные мероприятия" , - написал Балицкий в своем Telegram–канале. Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передает слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам, написал глава региона.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

запорожская область, крокус сити холл