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В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:47 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zaporozhe-1935083363.html
В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия
В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024
В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия
В Запорожской области в субботу отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с терактом в "Крокус сити холле", в области приспустят... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:47
2024-03-22T22:47
теракт в "крокус сити холле"
запорожская область
крокус сити холл
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В Запорожской области в субботу отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с терактом в "Крокус сити холле", в области приспустят государственные флаги, сообщил губернатор Евгений Балицкий. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. "Завтра в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористической атаки в московском "Крокус Сити Холл". Также в области будут отменены все развлекательные и спортивные мероприятия" , - написал Балицкий в своем Telegram–канале. Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передает слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам, написал глава региона.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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запорожская область, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Запорожская область, Крокус Сити Холл

В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет надо горящим концертным залом Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В Запорожской области в субботу отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с терактом в "Крокус сити холле", в области приспустят государственные флаги, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
«
"Завтра в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби по погибшим в результате террористической атаки в московском "Крокус Сити Холл". Также в области будут отменены все развлекательные и спортивные мероприятия" , - написал Балицкий в своем Telegram–канале.
Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передает слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам, написал глава региона.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Запорожская областьКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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