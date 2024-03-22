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В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники - РИА Новости, 22.03.2024
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники
Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:55
2024-03-22T00:55
2024-03-22T12:05
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края."По информации от УМВД Камчатского края, по адресу улица Кроноцкая, дом 12, Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина не переговоры не идет, полиция готовится к штурму.
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петропавловск-камчатский, россия, происшествия, камчатский край, камчатка
Петропавловск-Камчатский, Россия, Происшествия, Камчатский край, Камчатка
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники, готовится штурм
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края.
"По информации от УМВД Камчатского края, по адресу улица Кроноцкая, дом 12, Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина не переговоры не идет, полиция готовится к штурму.
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