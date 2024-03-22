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В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники - РИА Новости, 22.03.2024
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00:55 22.03.2024 (обновлено: 12:05 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zalozhnik-1934824786.html
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники - РИА Новости, 22.03.2024
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники
Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:55
2024-03-22T12:05
петропавловск-камчатский
россия
происшествия
камчатский край
камчатка
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края."По информации от УМВД Камчатского края, по адресу улица Кроноцкая, дом 12, Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина не переговоры не идет, полиция готовится к штурму.
https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html
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петропавловск-камчатский, россия, происшествия, камчатский край, камчатка
Петропавловск-Камчатский, Россия, Происшествия, Камчатский край, Камчатка
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники, готовится штурм

© Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского краяСитуация на месте в Петропавловско-Камчатском, мужчина удерживает женщину силой, угрожает расправой
Ситуация на месте в Петропавловско-Камчатском, мужчина удерживает женщину силой, угрожает расправой
© Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края
Ситуация на месте в Петропавловско-Камчатском, мужчина удерживает женщину силой, угрожает расправой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края.
"По информации от УМВД Камчатского края, по адресу улица Кроноцкая, дом 12, Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина не переговоры не идет, полиция готовится к штурму.
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Петропавловск-КамчатскийРоссияПроисшествияКамчатский крайКамчатка
 
 
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