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В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники - РИА Новости, 22.03.2024

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники

Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:55

2024-03-22T00:55

2024-03-22T12:05

петропавловск-камчатский

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происшествия

камчатский край

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском, на переговоры он не идет, полиция готовится к штурму, сообщается в Telegram-канале единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края."По информации от УМВД Камчатского края, по адресу улица Кроноцкая, дом 12, Петропавловск-Камчатский, мужчина взял женщину в заложники, угрожает расправой", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина не переговоры не идет, полиция готовится к штурму.

https://ria.ru/20230823/tagil-1891686660.html

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

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петропавловск-камчатский, россия, происшествия, камчатский край, камчатка