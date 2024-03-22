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В Калужской области приняли ряд социально значимых законов - РИА Новости, 22.03.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:28 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zakony-1934980369.html
В Калужской области приняли ряд социально значимых законов
В Калужской области приняли ряд социально значимых законов - РИА Новости, 22.03.2024
В Калужской области приняли ряд социально значимых законов
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области на очередном заседании приняли ряд социально значимых законов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:28
2024-03-22T16:28
калужская область
калужская область
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области на очередном заседании приняли ряд социально значимых законов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как отметил в рамках заседания председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, выборы президента России определили на ближайшую перспективу жизнь государства. Он поблагодарил всех жителей области, принявших участие в голосовании. "Безусловно, это событие определило на ближайшую перспективу жизнь нашего государства. Спасибо всем организаторам выборов, сотрудникам службы правопорядка – ни одного инцидента на избирательных участках в Калужской области не произошло", - приводит пресс-служба слова Новосельцева. В материале отмечается, что в рамках заседания был принят закон, согласно которому проиндексированы выплаты приемным родителям, опекунам и попечителям. Размер индексации - 4,5%. В результате вознаграждение приемным родителям составляет: за воспитание приемного ребенка в возрасте до 3 лет – 15 979 рублей; за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 15 365 рублей; за воспитание приемного ребенка-инвалида (в возрасте до 3 лет) – 29 290 рублей; за воспитание приемного ребенка-инвалида (в возрасте от 3 до 18 лет) – 26 625 рублей. Кроме того, выплаты опекунам и попечителям устанавливаются в следующих размерах: на каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством) – 8 402 рубля; неработающим опекунам – 8 402 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой; работающим опекунам и опекунам, являющимся пенсионерами, – 2522 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой. Размер денежных средств на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей – 14 516 рублей. Размер ежемесячной компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан составит 2 541 рубль. По данным пресс-службы, депутаты установили допмеры соцподдержки на 2024 год для ряда категорий медработников, не получающих выплаты в соответствии с федеральным законодательством. Размер региональных выплат - от 4,5 тысячи рублей младшему медицинскому персоналу до 18,5 тысячи рублей врачам. Аналогичная мера поддержки действовала в 2023 году. Также были увеличены выплаты специалистам, работающим на селе, и льготным категориям граждан. Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), и тем, кому назначена досрочная пенсия по старости, проиндексирован на 4,5%. Кроме того, увеличилась и ежемесячная доплата руководителям сельскохозяйственных организаций, достигшим 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и тем, кому назначена досрочная пенсия по старости или страховая пенсия по инвалидности.
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калужская область, россия, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Россия, Законодательное Собрание Калужской области

В Калужской области приняли ряд социально значимых законов

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Калужской областиДепутаты Законодательного собрания Калужской области
Депутаты Законодательного собрания Калужской области
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Калужской области
Депутаты Законодательного собрания Калужской области
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области на очередном заседании приняли ряд социально значимых законов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отметил в рамках заседания председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, выборы президента России определили на ближайшую перспективу жизнь государства. Он поблагодарил всех жителей области, принявших участие в голосовании.
"Безусловно, это событие определило на ближайшую перспективу жизнь нашего государства. Спасибо всем организаторам выборов, сотрудникам службы правопорядка – ни одного инцидента на избирательных участках в Калужской области не произошло", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.
В материале отмечается, что в рамках заседания был принят закон, согласно которому проиндексированы выплаты приемным родителям, опекунам и попечителям. Размер индексации - 4,5%. В результате вознаграждение приемным родителям составляет: за воспитание приемного ребенка в возрасте до 3 лет – 15 979 рублей; за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 15 365 рублей; за воспитание приемного ребенка-инвалида (в возрасте до 3 лет) – 29 290 рублей; за воспитание приемного ребенка-инвалида (в возрасте от 3 до 18 лет) – 26 625 рублей.
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Кроме того, выплаты опекунам и попечителям устанавливаются в следующих размерах: на каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством) – 8 402 рубля; неработающим опекунам – 8 402 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой; работающим опекунам и опекунам, являющимся пенсионерами, – 2522 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой. Размер денежных средств на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей – 14 516 рублей. Размер ежемесячной компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан составит 2 541 рубль.
По данным пресс-службы, депутаты установили допмеры соцподдержки на 2024 год для ряда категорий медработников, не получающих выплаты в соответствии с федеральным законодательством. Размер региональных выплат - от 4,5 тысячи рублей младшему медицинскому персоналу до 18,5 тысячи рублей врачам. Аналогичная мера поддержки действовала в 2023 году.
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Также были увеличены выплаты специалистам, работающим на селе, и льготным категориям граждан. Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), и тем, кому назначена досрочная пенсия по старости, проиндексирован на 4,5%.
Кроме того, увеличилась и ежемесячная доплата руководителям сельскохозяйственных организаций, достигшим 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и тем, кому назначена досрочная пенсия по старости или страховая пенсия по инвалидности.
 
Калужская областьКалужская областьРоссияЗаконодательное Собрание Калужской области
 
 
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