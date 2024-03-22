https://ria.ru/20240322/zakharova-1935081987.html
Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе"
Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе"
Заявление офиса Генсека ООН, в котором сообщается, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему, кадры кровавого теракта РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:44
2024-03-22T22:44
2024-03-22T23:26
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление офиса Генсека ООН, в котором сообщается, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему, кадры кровавого теракта вызывают не "печаль", а ужас, шок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале написала, что "офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе". "Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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происшествия, россия, мария захарова, оон, крокус сити холл, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Мария Захарова, ООН, Крокус Сити Холл, В мире
Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе"
Захарова: реакция Генсека ООН на теракт не соответствует произошедшему
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление офиса Генсека ООН, в котором сообщается, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему, кадры кровавого теракта вызывают не "печаль", а ужас, шок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что "офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе".
"Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе"