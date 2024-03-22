https://ria.ru/20240322/zakharova-1935081987.html

Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе"

Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Захарова высказалась о реакции Генсека ООН на теракт в "Крокусе"

Заявление офиса Генсека ООН, в котором сообщается, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему, кадры кровавого теракта РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:44

2024-03-22T22:44

2024-03-22T23:26

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

мария захарова

оон

крокус сити холл

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заявление офиса Генсека ООН, в котором сообщается, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему, кадры кровавого теракта вызывают не "печаль", а ужас, шок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале написала, что "офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе". "Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20240322/zakharova-1935057835.html

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