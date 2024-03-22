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Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:41 22.03.2024 (обновлено: 23:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zakharova-1935057835.html
Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе"
Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле", добавив, что в российское дипведомтсво поступают звонки со... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:41
2024-03-22T23:24
россия
мария захарова
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус
москва
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле", добавив, что в российское дипведомтсво поступают звонки со всего мира с соболезнованиями. "В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус сити холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества", - написала Захарова в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, мария захарова, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, москва, происшествия
Россия, Мария Захарова, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, Москва, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе"

Мария Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле", добавив, что в российское дипведомтсво поступают звонки со всего мира с соболезнованиями.
«
"В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус сити холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМария ЗахароваКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусМоскваПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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