https://ria.ru/20240322/zakharova-1935057835.html

Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе"

Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокусе"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле", добавив, что в российское дипведомтсво поступают звонки со... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:41

2024-03-22T21:41

2024-03-22T23:24

россия

мария захарова

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

москва

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле", добавив, что в российское дипведомтсво поступают звонки со всего мира с соболезнованиями. "В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус сити холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества", - написала Захарова в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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