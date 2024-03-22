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На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках - РИА Новости, 22.03.2024
На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
Злоумышленник, удерживавший силой женщину в Петропавловске-Камчатском, задержан, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале единого... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T03:14
2024-03-22T03:14
2024-03-22T11:17
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший силой женщину в Петропавловске-Камчатском, задержан, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале единого ситуационно-мониторингового центра Камчатского края. Ранее центр сообщал, что мужчина удерживает силой женщину в Петропавловске-Камчатском и угрожает расправой, на переговоры он не шел, полиция готовилась к штурму. "Злоумышленник задержан, пострадавших нет", - говорится в сообщении центра.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край, Россия
На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
На Камчатке задержали злоумышленника, удерживавшего женщину в заложниках
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший силой женщину в Петропавловске-Камчатском, задержан, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале единого ситуационно-мониторингового центра Камчатского края.
Ранее центр сообщал, что мужчина удерживает силой женщину в Петропавловске-Камчатском и угрожает расправой, на переговоры он не шел, полиция готовилась к штурму.
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"Злоумышленник задержан, пострадавших нет", - говорится в сообщении центра.