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На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках

На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках - РИА Новости, 22.03.2024

На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках

Злоумышленник, удерживавший силой женщину в Петропавловске-Камчатском, задержан, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале единого... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:14

2024-03-22T03:14

2024-03-22T11:17

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший силой женщину в Петропавловске-Камчатском, задержан, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале единого ситуационно-мониторингового центра Камчатского края. Ранее центр сообщал, что мужчина удерживает силой женщину в Петропавловске-Камчатском и угрожает расправой, на переговоры он не шел, полиция готовилась к штурму. "Злоумышленник задержан, пострадавших нет", - говорится в сообщении центра.

https://ria.ru/20240321/gosizmena-1934792761.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, россия