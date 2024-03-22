https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934840609.html

Посол России обвинил Японию в противоречии заявлений

Посол России обвинил Японию в противоречии заявлений - РИА Новости, 22.03.2024

Посол России обвинил Японию в противоречии заявлений

Заявления Японии о сохранении курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией при одновременном введении санкций против нашей... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:41

2024-03-22T07:41

2024-03-22T13:35

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япония

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токио

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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Заявления Японии о сохранении курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией при одновременном введении санкций против нашей страны представляют собой "противоречие на уровне разлома", заявил РИА Новости новый посол в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио. "Мы видим здесь глубокое противоречие в позиции Токио. То есть, с одной стороны, нам постоянно угрожают новыми санкциями, мерами и так далее, а с другой - говорят о намерении продолжать какой-то диалог по "мирному договору". Очень странно все это выглядит. Мне кажется, и сама японская сторона вряд ли четко представляет, как это можно одновременно реализовывать", - сказал глава дипмиссии России. При этом он отметил еще одну сторону вопроса: Россия вела переговоры исключительно о договоре о мире и добрососедстве. "Еще до начала нынешнего стремительного охлаждения отношений российская сторона вела разговор исключительно о договоре о мире, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами. Основная цель данного документа – заложить фундамент развития отношений на долгосрочную перспективу, обозначить некие ориентиры, движение по которым позволило бы в будущем выйти на иное качество взаимодействия. Поэтому озвученные японской стороной заявления мы воспринимаем как противоречивые, странные и абсолютно нереализуемые. Понятно, что они в большей степени ориентированы на японскую аудиторию", - подчеркнул посол. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934836706.html

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

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в мире, япония, россия, токио