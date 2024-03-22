https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934833595.html
Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД
Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2024
Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД
Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, сообщил РИА Новости МИД Японии в пятницу, воздержавшись от пояснений. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:22
2024-03-22T05:22
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, сообщил РИА Новости МИД Японии в пятницу, воздержавшись от пояснений. "От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях", - ответил МИД на запрос РИА Новости. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html
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в мире, россия, япония, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Япония, Владимир Путин
Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД
МИД Японии: Токио не будет поздравлять Путина с переизбранием на пост президента
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, сообщил РИА Новости МИД Японии в пятницу, воздержавшись от пояснений.
"От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях", - ответил МИД на запрос РИА Новости.
Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.
В МИД признали, что фундамент отношений с Японией почти полностью разрушен