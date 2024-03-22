https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934833595.html

Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД

Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2024

Япония не будет поздравлять Путина с переизбранием, заявили в МИД

Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, сообщил РИА Новости МИД Японии в пятницу, воздержавшись от пояснений. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:22

2024-03-22T05:22

2024-03-22T05:22

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

япония

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg

ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, сообщил РИА Новости МИД Японии в пятницу, воздержавшись от пояснений. "От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях", - ответил МИД на запрос РИА Новости. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934374838.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, япония, владимир путин