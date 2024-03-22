https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html

Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол

Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024

Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол

Беспокойство России вызывает активизация военной деятельности Японии около российских границ, заявил РИА Новости новый посол Российской Федерации в Японии... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:05

2024-03-22T05:05

2024-03-22T13:36

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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Беспокойство России вызывает активизация военной деятельности Японии около российских границ, заявил РИА Новости новый посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио. "Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, - активизация военной деятельности вблизи наших границ. Это происходит в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал посол. Ранее Россия неоднократно высказывала свою озабоченность Японии в связи с наращиванием военной активности, в том числе и с участием стран НАТО. Так, осенью прошлого года посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России, в том числе совместно со странами-членами НАТО. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

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