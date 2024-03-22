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Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024
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05:05 22.03.2024 (обновлено: 13:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html
Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол
Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024
Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол
Беспокойство России вызывает активизация военной деятельности Японии около российских границ, заявил РИА Новости новый посол Российской Федерации в Японии... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:05
2024-03-22T13:36
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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Беспокойство России вызывает активизация военной деятельности Японии около российских границ, заявил РИА Новости новый посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио. "Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, - активизация военной деятельности вблизи наших границ. Это происходит в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал посол. Ранее Россия неоднократно высказывала свою озабоченность Японии в связи с наращиванием военной активности, в том числе и с участием стран НАТО. Так, осенью прошлого года посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России, в том числе совместно со странами-членами НАТО. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934374838.html
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россия, япония, токио, в мире
Россия, Япония, Токио, В мире
Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол

Посол в Токио: Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты
Японские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Беспокойство России вызывает активизация военной деятельности Японии около российских границ, заявил РИА Новости новый посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио.
"Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, - активизация военной деятельности вблизи наших границ. Это происходит в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал посол.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В МИД признали, что фундамент отношений с Японией почти полностью разрушен
20 марта, 06:48
Ранее Россия неоднократно высказывала свою озабоченность Японии в связи с наращиванием военной активности, в том числе и с участием стран НАТО. Так, осенью прошлого года посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России, в том числе совместно со странами-членами НАТО.
Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
 
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