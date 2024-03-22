Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол
Посол в Токио: Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты. Архивное фото
ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Беспокойство России вызывает активизация военной деятельности Японии около российских границ, заявил РИА Новости новый посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио.
"Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, - активизация военной деятельности вблизи наших границ. Это происходит в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал посол.
Ранее Россия неоднократно высказывала свою озабоченность Японии в связи с наращиванием военной активности, в том числе и с участием стран НАТО. Так, осенью прошлого года посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также планами по реализации ряда аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России, в том числе совместно со странами-членами НАТО.