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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области, сообщает издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:36
2024-03-22T07:36
2024-03-22T07:37
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области, сообщает издание "Общественное. Новости". "В Ивано-Франковской области были слышны взрывы", - сообщает издание в своем Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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в мире, ивано-франковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
"Общественное": в Ивано-Франковской области произошли взрывы