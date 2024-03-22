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Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп - РИА Новости, 22.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:31 22.03.2024 (обновлено: 11:32 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html
Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп
Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп - РИА Новости, 22.03.2024
Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп
Экспонаты из единственного в России музея шляп, где собраны головные уборы более чем из 120 стран, представит Кировская область на выставке-форуме "Россия" на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:31
2024-03-22T11:32
выставка-форум "россия"
кировская область
вятские поляны
россия
дед мороз
общество
выставка-форум "россия"
вднх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Экспонаты из единственного в России музея шляп, где собраны головные уборы более чем из 120 стран, представит Кировская область на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 23 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. "Несколько десятков уникальных моделей шапок, беретов, капоров, колпаков можно будет не только посмотреть, но и примерить. Необычную коллекцию посетителям выставки покажет город Вятские Поляны в рамках Дней городов и районов Кировской области. Всего же в музее "Дом шляп" собрано более 500 старинных и современных эксклюзивных головных уборов, в том числе сказочных – вятского Деда Мороза, Елены Прекрасной, Ивана-Царевича, яранского Глинышка. Активисты из Вятских Полян собирают эту коллекцию уже более 10 лет", - говорится в сообщении. На ВДНХ покажут головные уборы различных народов, проживающих на вятской земле – кокуи, кокошники, очельники, девичьи повязки и свадебные венцы, хушпу, а также модели, привезенные из дальнего зарубежья – американский роуч, мексиканское сомбреро, туркменскую тахью, шляпу стимпанк и другие. Гости смогут сфотографироваться в них в специальной фотозоне. С экспозицией посетителей познакомит вятскополянская Девица Метелица – помощница великоустюгского Деда Мороза и хранительница музея шляп. Дни городов и районов Кировской области будут проходить на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в марте-апреле 2024 года. Гостей выставки ждут многочисленные мастер-классы, выставки, игры, конкурсы, знакомящие посетителей с обычаями и традициями вятского края, столица которого в этом году отмечает 650-летний юбилей.
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кировская область, вятские поляны, россия, дед мороз, общество, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Кировская область, Вятские Поляны, Россия, Дед Мороз, Общество, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп

Кировская область представит на выставке "Россия" более 500 шляп из 120 стран

© Фото : Музей головных уборов народов мира "Дом Шляп"/ВКонтактеМузей "Дом шляпы" в Кировской области
Музей Дом шляпы в Кировской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Музей головных уборов народов мира "Дом Шляп"/ВКонтакте
Музей "Дом шляпы" в Кировской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Экспонаты из единственного в России музея шляп, где собраны головные уборы более чем из 120 стран, представит Кировская область на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 23 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Несколько десятков уникальных моделей шапок, беретов, капоров, колпаков можно будет не только посмотреть, но и примерить. Необычную коллекцию посетителям выставки покажет город Вятские Поляны в рамках Дней городов и районов Кировской области. Всего же в музее "Дом шляп" собрано более 500 старинных и современных эксклюзивных головных уборов, в том числе сказочных – вятского Деда Мороза, Елены Прекрасной, Ивана-Царевича, яранского Глинышка. Активисты из Вятских Полян собирают эту коллекцию уже более 10 лет", - говорится в сообщении.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
На ВДНХ покажут головные уборы различных народов, проживающих на вятской земле – кокуи, кокошники, очельники, девичьи повязки и свадебные венцы, хушпу, а также модели, привезенные из дальнего зарубежья – американский роуч, мексиканское сомбреро, туркменскую тахью, шляпу стимпанк и другие. Гости смогут сфотографироваться в них в специальной фотозоне.
С экспозицией посетителей познакомит вятскополянская Девица Метелица – помощница великоустюгского Деда Мороза и хранительница музея шляп.
Дни городов и районов Кировской области будут проходить на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в марте-апреле 2024 года. Гостей выставки ждут многочисленные мастер-классы, выставки, игры, конкурсы, знакомящие посетителей с обычаями и традициями вятского края, столица которого в этом году отмечает 650-летний юбилей.
Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".

Выставка Россия. Открытие Дней Республики Башкортостан в павильоне Роснефть

Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.

Выставка Россия. Встреча девятимиллионного посетителя выставки

Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.

За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.

Выставка Россия. Открытие сезона Петербург красивый

На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.

За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич на Международной выставке-форуме Россия

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.

Выставка Россия. Визит журналистов из Сербии и Мьянмы

В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.

Выставка Россия. День парфюмерии, организованный Минпромторгом России

Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.

Выставка Россия. Открытие сезона Петербург красивый

Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.

Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.

Выставка Россия. Открытие Дней Республики Башкортостан в павильоне Роснефть

К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.

Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.

Выставка Россия. Показ фильма Дети Крыма

Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.

Выставка Россия. Демо-день ИЦК Телерадиовещание

В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.

За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.

Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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