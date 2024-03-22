https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html

Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп

Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп - РИА Новости, 22.03.2024

Кировская область представит на выставке "Россия" уникальную коллекцию шляп

Экспонаты из единственного в России музея шляп, где собраны головные уборы более чем из 120 стран, представит Кировская область на выставке-форуме "Россия" на... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:31

2024-03-22T11:31

2024-03-22T11:32

выставка-форум "россия"

кировская область

вятские поляны

россия

дед мороз

общество

выставка-форум "россия"

вднх

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Экспонаты из единственного в России музея шляп, где собраны головные уборы более чем из 120 стран, представит Кировская область на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 23 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. "Несколько десятков уникальных моделей шапок, беретов, капоров, колпаков можно будет не только посмотреть, но и примерить. Необычную коллекцию посетителям выставки покажет город Вятские Поляны в рамках Дней городов и районов Кировской области. Всего же в музее "Дом шляп" собрано более 500 старинных и современных эксклюзивных головных уборов, в том числе сказочных – вятского Деда Мороза, Елены Прекрасной, Ивана-Царевича, яранского Глинышка. Активисты из Вятских Полян собирают эту коллекцию уже более 10 лет", - говорится в сообщении. На ВДНХ покажут головные уборы различных народов, проживающих на вятской земле – кокуи, кокошники, очельники, девичьи повязки и свадебные венцы, хушпу, а также модели, привезенные из дальнего зарубежья – американский роуч, мексиканское сомбреро, туркменскую тахью, шляпу стимпанк и другие. Гости смогут сфотографироваться в них в специальной фотозоне. С экспозицией посетителей познакомит вятскополянская Девица Метелица – помощница великоустюгского Деда Мороза и хранительница музея шляп. Дни городов и районов Кировской области будут проходить на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в марте-апреле 2024 года. Гостей выставки ждут многочисленные мастер-классы, выставки, игры, конкурсы, знакомящие посетителей с обычаями и традициями вятского края, столица которого в этом году отмечает 650-летний юбилей.

кировская область

вятские поляны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, вятские поляны, россия, дед мороз, общество, выставка-форум "россия", вднх