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На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 22.03.2024
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05:33 22.03.2024 (обновлено: 10:30 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 22.03.2024
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
Сильный ветер на вулкане Шивелуч поднял пепел, шлейф протянулся на 35 километров, сообщает Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения (KVERT) РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:33
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шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
россия
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Сильный ветер на вулкане Шивелуч поднял пепел, шлейф протянулся на 35 километров, сообщает Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до двух километров над уровнем моря протянулся на 35 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепел может угрожать авиации, совершающей полеты по местным авиалиниям. Вулкан Шивелуч расположен на расстоянии 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934833991.html
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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, россия, происшествия
Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч

РАН: на Камчатке пепел от вулкана Шивелуч протянулся шлейфом на 35 километров

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.ДемянчукРесуспендированный пепел, наблюдаемый на вулкане Шивелуч на Камчатке. 22 марта 2024
Ресуспендированный пепел, наблюдаемый на вулкане Шивелуч на Камчатке. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.Демянчук
Ресуспендированный пепел, наблюдаемый на вулкане Шивелуч на Камчатке. 22 марта 2024
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Сильный ветер на вулкане Шивелуч поднял пепел, шлейф протянулся на 35 километров, сообщает Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до двух километров над уровнем моря протянулся на 35 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении.
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепел может угрожать авиации, совершающей полеты по местным авиалиниям.
Вулкан Шивелуч расположен на расстоянии 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Пепловый выброс на вулкане Эбеко в Сахалинской области. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
05:27
 
ШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районРоссийская академия наукРоссияПроисшествия
 
 
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