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На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 22.03.2024
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
Сильный ветер на вулкане Шивелуч поднял пепел, шлейф протянулся на 35 километров, сообщает Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения (KVERT) РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:33
2024-03-22T05:33
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Сильный ветер на вулкане Шивелуч поднял пепел, шлейф протянулся на 35 километров, сообщает Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до двух километров над уровнем моря протянулся на 35 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепел может угрожать авиации, совершающей полеты по местным авиалиниям. Вулкан Шивелуч расположен на расстоянии 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934833991.html
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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, россия, происшествия
Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
РАН: на Камчатке пепел от вулкана Шивелуч протянулся шлейфом на 35 километров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар – РИА Новости. Сильный ветер на вулкане Шивелуч поднял пепел, шлейф протянулся на 35 километров, сообщает Камчатская группа по реагированию на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до двух километров над уровнем моря протянулся на 35 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении.
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепел может угрожать авиации, совершающей полеты по местным авиалиниям.
Вулкан Шивелуч расположен на расстоянии 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района
и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского
.
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