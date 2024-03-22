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Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет - РИА Новости, 22.03.2024
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Новости Подмосковья
 
12:20 22.03.2024 (обновлено: 12:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/tuberkulez-1934891968.html
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет - РИА Новости, 22.03.2024
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет
Смертность от туберкулеза за последние восемь лет в Подмосковье сократилась в пять раз, такие результаты стали возможными благодаря работе по раннему выявлению... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:20
2024-03-22T12:23
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Смертность от туберкулеза за последние восемь лет в Подмосковье сократилась в пять раз, такие результаты стали возможными благодаря работе по раннему выявлению и лечению туберкулеза, сообщил главный фтизиатр Московской области, главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин. "В последние годы Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Так, отмечается снижение основных эпидемиологических показателей: заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет снизилась более, чем в два раза, а смертность сократилась в пять раз. Всё это результат постоянной профилактической работы, доступной диагностики и лечения", - отметил Смердин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулёзом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек. Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Праздник призван повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество

Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Смертность от туберкулеза за последние восемь лет в Подмосковье сократилась в пять раз, такие результаты стали возможными благодаря работе по раннему выявлению и лечению туберкулеза, сообщил главный фтизиатр Московской области, главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
"В последние годы Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Так, отмечается снижение основных эпидемиологических показателей: заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет снизилась более, чем в два раза, а смертность сократилась в пять раз. Всё это результат постоянной профилактической работы, доступной диагностики и лечения", - отметил Смердин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве добавили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулёзом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.
Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Праздник призван повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией.
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