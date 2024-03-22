https://ria.ru/20240322/tuberkulez-1934891968.html

Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет

Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет - РИА Новости, 22.03.2024

Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 5 раз за восемь лет

Смертность от туберкулеза за последние восемь лет в Подмосковье сократилась в пять раз, такие результаты стали возможными благодаря работе по раннему выявлению... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:20

2024-03-22T12:20

2024-03-22T12:23

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Смертность от туберкулеза за последние восемь лет в Подмосковье сократилась в пять раз, такие результаты стали возможными благодаря работе по раннему выявлению и лечению туберкулеза, сообщил главный фтизиатр Московской области, главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин. "В последние годы Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Так, отмечается снижение основных эпидемиологических показателей: заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет снизилась более, чем в два раза, а смертность сократилась в пять раз. Всё это результат постоянной профилактической работы, доступной диагностики и лечения", - отметил Смердин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулёзом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек. Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Праздник призван повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией.

https://ria.ru/20240319/servis-1934218992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), здоровье - общество