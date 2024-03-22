https://ria.ru/20240322/trevoga-1934834472.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также и в Черниговской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:37

2024-03-22T05:37

2024-03-22T05:45

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также и в Черниговской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в Черниговской области прозвучал в 5.28 мск, в Киеве - в то же время.Ранее тревога была объявлена в 16 областях Украины, включая Киевскую, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.В Закарпатской, Волынской, Ровненской воздушная тревога все пока не звучит.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, в мире, украина, вооруженные силы украины