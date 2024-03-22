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Руководство Росгвардии прибыло на место теракта в Подмосковье

Руководство Росгвардии прибыло на место теракта в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2024

Руководство Росгвардии прибыло на место теракта в Подмосковье

Должностные лица руководства Росгвардии прибыли на место теракта в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале службы. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:17

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий песков

владимир путин

россия

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Должностные лица руководства Росгвардии прибыли на место теракта в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале службы."Должностные лица руководства Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области прибыли на место теракта и координируют действия подразделений", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:15 true PT0M33S

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T23:15 true PT0M05S

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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий песков, владимир путин, россия, крокус