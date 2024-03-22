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Байдена проинформировали о теракте в "Крокусе"

Байдена проинформировали о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Байдена проинформировали о теракте в "Крокусе"

Президента США Джо Байдена информируют о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, власти Штатов отслеживают происходящее, сообщил координатор стратегических РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:03

2024-03-22T23:03

2024-03-22T23:41

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

сша

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президента США Джо Байдена информируют о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, власти Штатов отслеживают происходящее, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби журналистам."Президента информируют о событиях (в "Крокус сити холле" - ред.)", - сказал он в эфире Fox News.Кирби отметил, что власти США отслеживают ЧП.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса" скорая вертолет 2024-03-22T23:03 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), крокус, сша