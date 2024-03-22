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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:54

2024-03-22T22:54

2024-03-22T22:54

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

происшествия

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Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.Пока известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.Возбуждено уголовное дело о теракте.

россия

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T22:54 true PT0M53S

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