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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле"
Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:54
2024-03-22T22:54
2024-03-22T22:54
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус сити холл
происшествия
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Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.Пока известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.Возбуждено уголовное дело о теракте.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, крокус сити холл, происшествия, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус Сити Холл, Происшествия
Стрельба и пожар: теракт в "Крокус Сити Холле"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.
2024-03-22T22:54
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PT0M53S
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.
Пока известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.
Возбуждено уголовное дело о теракте.