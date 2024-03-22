https://ria.ru/20240322/terakt-1935082105.html
В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия
В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024
В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия
Развлекательные мероприятия отменяются в Ленинградской области вплоть до особого распоряжения на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:44
2024-03-22T22:44
2024-03-22T22:55
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменяются в Ленинградской области вплоть до особого распоряжения на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В связи с трагедией в Подмосковье Ленобласть отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения", – написал он в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл
В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия
В Ленобласти из-за теракта в "Крокусе" отменили развлекательные мероприятия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменяются в Ленинградской области вплоть до особого распоряжения на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В связи с трагедией в Подмосковье Ленобласть отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения", – написал он в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Террористы в "Крокус Сити Холле" расстреливали людей в упор