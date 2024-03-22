https://ria.ru/20240322/terakt-1935082105.html

В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия

В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024

В Ленинградской области отменили развлекательные мероприятия

Развлекательные мероприятия отменяются в Ленинградской области вплоть до особого распоряжения на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:44

2024-03-22T22:44

2024-03-22T22:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменяются в Ленинградской области вплоть до особого распоряжения на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В связи с трагедией в Подмосковье Ленобласть отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения", – написал он в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240322/krokus-1935074907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус сити холл