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Путин дал все необходимые поручения после теракта в "Крокусе"

Путин дал все необходимые поручения после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Путин дал все необходимые поручения после теракта в "Крокусе"

Владимиру Путину в первые минуты теракта в "Крокус Сити Холле" сообщили о случившемся, он дал все необходимые поручения, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T22:43

2024-03-22T22:43

2024-03-23T02:33

крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимиру Путину в первые минуты теракта в "Крокус Сити Холле" сообщили о случившемся, он дал все необходимые поручения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы", — сказал он.Песков добавил, что президент дал все необходимые поручения. Он отметил, что глава государства регулярно получает сведения об обстановке на месте происшествия, а также о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, при теракте погибли 40 человек, более 100 пострадали.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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