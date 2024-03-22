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Минфин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокусе"

Минфин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Минфин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокусе"

Минфин России выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:39

2024-03-22T22:39

2024-03-22T23:04

происшествия

красногорск

россия

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин России выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в "Крокус сити холле". "Случившееся в "Крокус сити холле" - страшная трагедия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, красногорск, россия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, министерство финансов рф (минфин россии)