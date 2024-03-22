https://ria.ru/20240322/terakt-1935079499.html

Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"

Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"

РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:38

2024-03-22T22:38

2024-03-22T22:47

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935072370_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_5079484a9a3b456f7d37d371192b864f.jpg

РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщает представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", - рассказала она.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:38 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус сити холл, происшествия