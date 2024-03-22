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Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:38 22.03.2024 (обновлено: 22:47 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/terakt-1935079499.html
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"
РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:38
2024-03-22T22:47
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус сити холл
происшествия
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РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщает представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", - рассказала она.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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россия, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус Сити Холл, Происшествия
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"

Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
Концертный зал Крокус Сити Холл, в котором произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Концертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
Читать ria.ru в
РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщает представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", - рассказала она.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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