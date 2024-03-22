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Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"
РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:38
2024-03-22T22:38
2024-03-22T22:47
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус сити холл
происшествия
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РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщает представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", - рассказала она.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T22:38
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PT0M05S
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россия, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус Сити Холл, Происшествия
Глава МВД прибыл на место теракта в "Крокусе"
Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокусе"
РМОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщает представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", - рассказала она.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.