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МГУ отменил День открытых дверей из-за теракта в "Крокусе"

МГУ отменил День открытых дверей из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

МГУ отменил День открытых дверей из-за теракта в "Крокусе"

Московский государственный университет отменил День открытых дверей, запланированный на 24 марта, сообщается в Telegram-канале вуза. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:37

2024-03-22T22:37

2024-03-22T22:37

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Московский государственный университет отменил День открытых дверей, запланированный на 24 марта, сообщается в Telegram-канале вуза. "Приносим соболезнования родным и близким погибших. День открытых дверей, запланированный на 24 марта, отменен", - говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), москва