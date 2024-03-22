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Египет осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Египет осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Египет осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Египет осуждает теракт, произошедший в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, заявил египетский МИД. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:36

2024-03-22T22:36

2024-03-22T22:36

теракт в "крокус сити холле"

египет

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАИР, 22 мар - РИА Новости. Египет осуждает теракт, произошедший в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, заявил египетский МИД. "Египет осуждает теракт, произошедший в зале для музыкальных концертов около Москвы", - говорится в заявлении МИД Египта. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

египет

россия

московская область (подмосковье)

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Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска 2024-03-22T22:36 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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египет, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)