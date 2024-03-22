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По предварительным данным, при теракте в "Крокусе" погибли 40 человек

По предварительным данным, при теракте в "Крокусе" погибли 40 человек - РИА Новости, 22.03.2024

По предварительным данным, при теракте в "Крокусе" погибли 40 человек

Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:16

2024-03-22T22:16

2024-03-22T23:22

крокус

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красногорск

происшествия

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных связей ФСБ."Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", — подчеркнули в ведомстве.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у "Крокус Сити Холла" находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, московская область (подмосковье), красногорск, происшествия, крокус сити холл