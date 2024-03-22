https://ria.ru/20240322/svyaschennik-1934776623.html

Священник дал совет тем, у кого не получается поститься

Священник дал совет тем, у кого не получается поститься - РИА Новости, 22.03.2024

Священник дал совет тем, у кого не получается поститься

Если не получается поститься, нужно честно ответить себе на вопросы, почему так происходит и почему мне это нужно, также ошибочен тезис, что в пост лучше не... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:00

2024-03-22T06:00

2024-03-22T06:00

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Если не получается поститься, нужно честно ответить себе на вопросы, почему так происходит и почему мне это нужно, также ошибочен тезис, что в пост лучше не совершать смертных грехов, чем не есть запрещенную уставом пищу, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь. Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая."Почему не получается поститься?" - этот вопрос нужно задать себе, а дальше просто важна честность. Если у человека есть болезнь и рекомендации врача, диета, то никто не будет мучить его, например, отказом от кефира. Но тогда лучше отказаться от чего-то другого, что не является необходимым для поддержания физического здоровья, но к чему человек имеет пристрастие, например, сладости или кофе. И уж точно никакие врачи не велят смотреть телевизор или часами "зависать" в смартфоне. Поэтому пост как ограничение, воздержание, доступен для каждого человека. А есть ли желание его соблюдать - это другой вопрос, который каждый должен обратить к самому себе", - сказал отец Максим Козлов.По его словам, когда поститься невозможно в силу объективных причин, например, нахождения в Вооружённых силах, подводном плавании, космическом полете, в больнице или дома, соблюдая предписанную врачами диету, если женщина ждет или кормит ребенка, то "внешние ограничения для человека - уже в некотором смысле пост". Также он предостерег от того, чтобы самому себе назначать поблажки в посте: "чтобы себя не обманывать, православным христианам лучше лично побеседовать со знакомым священником о возможной мере поста, которая зависит от конкретного человека, его жизненных обстоятельств, состояния здоровья и рода занятий"."Другая ситуация, когда "пост начался, а у меня все не получается…". Здесь можно вспомнить слова святителя Игнатия Кавказского: "Произволяющий – способен", или Иоанна Златоуста: "Не говори, что ты не можешь достичь чего-то". Это означает: кто хочет, тот и может, или, если не можешь, ты этого не хочешь по-настоящему. Это вопрос мотивации, целеполагания. Люди, которые захотели похудеть, ограничивают себя в питании очень жестко, потому что для них - это цель, это важно. Точно так же стоит и себе сказать: "Если для меня это важно - я смогу это сделать!", - посоветовал протоиерей.В то же время, заметил он, если человек подходит к посту поверхностно, "с логикой: "неплохо бы попоститься, но на работе не предлагают овощного супа, к том ж все пошли пить пиво - и я пошел", если пост - это лишь "почему бы и нет" - это ничего не убавит и не прибавит". "Если вам это (пост – ред.) серьезно не нужно, то и не нужно устраивать себе пост на пустом месте. Ведь христианский пост имеет значение в единственном случае, если речь идет об ограничении ради Христа, потому что Господь, сам претерпевший сорокадневный пост, ждет от нас, чтобы мы не становились рабами зависимостей, чтобы привычки - от вкусовых до привычек к отвлечениям и развлечениям - не начинали быть господином над нами", - подчеркнул глава Учебного комитета.Он посоветовал определить для себя продукт (причем формально он может быть постным) или привычку, "к которому имеются неразумные пристрастия" и освободиться от них. "В этом смысле просмотр сериала, который человек не может прервать - такое же нарушение поста, как молочный шоколад, без которого, якобы, не хватает положительных эмоций в жизни. Говоря о посте, речь не идет о том, чтобы по букве выполнять требования монашеского древнего устава, речь о том, чтобы добровольно и сознательно быть человеком – образом и подобием Божием, а не бессловесной тварью, реагирующей на раздражители и живущей рефлексами: проголодался - наелся, соскучился - развлекся, утомился – раздражился, голову нечем занять - залез в смартфон. Такая цепочка детерминированных зависимостей, они же условные рефлексы, низводит человека до уровня бессловесных животных", - считает священник.В то же время он назвал неверным рассуждение о том, что лучше в пост не совершать серьезных грехов, чем есть непостную пищу. "Не стоит думать, что от смертных грехов нужно отказываться только в пост. Жене изменять или воровать нельзя никогда. По той же логике не надо ждать Пасхи, чтобы изменить, украсть, напиться до скотского состояния или объестся. Пасха – это решительно не праздник живота и разгула. Человеку на самом деле может не хотеться ограничивать себя физически и тут приходит довольно лукавая мысль: "Ну вот я ограничу себя только духовно, а есть буду все, что угодно" - чаще всего это самообман, потому что значительно труднее на сколь-нибудь постоянной основе ограничить себя в чем-то духовно (не совершать какой-то грех или грехи), чем физически. Для того и дан человеку пост – это первая ступенька в ограничения себя", - заключил собеседник агентства.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия