https://ria.ru/20240322/strela-1934848296.html

В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты возмещения вкладчикам "Стрелы"

В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты возмещения вкладчикам "Стрелы" - РИА Новости, 22.03.2024

В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты возмещения вкладчикам "Стрелы"

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела", у которого ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию, начнутся не позднее 5 апреля, их сумма предварительно... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:13

2024-03-22T09:13

2024-03-22T09:29

экономика

агентство по страхованию вкладов

россия

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела", у которого ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию, начнутся не позднее 5 апреля, их сумма предварительно оценивается в 332 тысячи рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела", занимавшего по величине активов 321-е место в банковской системе. Как сообщил регулятор, банк специализировался на переводах между "Киви банком", который лишился лицензии в феврале, и иными участниками рынка, значительные объемы операций были высокорисковыми."Банк Стрела" (АО) – участник системы обязательного страхования вкладов, и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам). Агентство начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года... По данным отчетности банка на 1 марта 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 332 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Также Банк России приказом от 22 марта 2024 года № ОД-439 назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на АСВ. Руководитель временной администрации - Бука Олеся Анатольевна, сообщает агентство.Отмечается, что прием заявлений о выплате возмещения и иных необходимых документов, а также выплату возмещения будет производить непосредственно агентство без привлечения банка-агента.

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экономика, агентство по страхованию вкладов, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека