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Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
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14:49 22.03.2024 (обновлено: 14:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934943316.html
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю
Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:49
2024-03-22T14:58
специальная военная операция на украине
россия
чехия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые применялись украинскими войсками, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, чехия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Чехия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю

МО: ВС России уничтожили 9 пусковых установок чешских РСЗО Vampire за неделю

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые применялись украинскими войсками, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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