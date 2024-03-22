https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934943316.html

Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю

Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю - РИА Новости, 22.03.2024

Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю

Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:49

2024-03-22T14:49

2024-03-22T14:58

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые применялись украинскими войсками, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, чехия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф