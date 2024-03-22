https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934943316.html
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю
Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:49
2024-03-22T14:49
2024-03-22T14:58
специальная военная операция на украине
россия
чехия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778984813_0:0:5206:2928_1920x0_80_0_0_5733e329e2419a4bcc819bfd231e586a.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили за неделю девять пусковых установок реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, которые применялись украинскими войсками, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731268443_0:0:2974:2231_1920x0_80_0_0_89625273ff6f31b552eda1f4a7390329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чехия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Чехия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация и артиллерия уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю
МО: ВС России уничтожили 9 пусковых установок чешских РСЗО Vampire за неделю