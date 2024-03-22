Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 22.03.2024 (обновлено: 09:46 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934833444.html
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", эффективно применяя ударные FPV-дроны,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:18
2024-03-22T09:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934851921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0b9e65e72853187ddcc8ef595a1c1c5.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", эффективно применяя ударные FPV-дроны, уничтожили автомобиль с живой силой противника на Донецком направлении, а также поразили противника в укрытии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Изначально даются данные по цели, где передвигается пехота противника либо же это техника какая-то выезжает, совершает ротации, мы получаем цель и отрабатываем", - цитирует ведомство оператора БПЛА с позывным "Студент". При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, где готовят и запускают дрон-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу. В результате разведывательного полета был замечены две цели: передвигающийся автомобиль с военнослужащими ВСУ и противник, укрывающийся в подвале одного из разрушенного здания. В результате слаженных действий помощника и оператора обе цели были уничтожены FPV-дроном. "Даже не думал о том, что когда-то буду этим заниматься… В гражданской жизни был шахтером", - добавил "Студент". Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832276.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа операторов FPV-дронов на Донецком направлении
Российские операторы FPV-дронов уничтожили автомобиль противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны
2024-03-22T05:18
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934851921_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_67c5b56aab7fe49997add9bdcdf607a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении

МО: операторы FPV-дронов уничтожили машину противника на Донецком направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", эффективно применяя ударные FPV-дроны, уничтожили автомобиль с живой силой противника на Донецком направлении, а также поразили противника в укрытии, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Изначально даются данные по цели, где передвигается пехота противника либо же это техника какая-то выезжает, совершает ротации, мы получаем цель и отрабатываем", - цитирует ведомство оператора БПЛА с позывным "Студент".
Американский наемник в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В США раскрыли, что Россия устроила американским наемникам на Украине
03:40
При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, где готовят и запускают дрон-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.
В результате разведывательного полета был замечены две цели: передвигающийся автомобиль с военнослужащими ВСУ и противник, укрывающийся в подвале одного из разрушенного здания. В результате слаженных действий помощника и оператора обе цели были уничтожены FPV-дроном.
"Даже не думал о том, что когда-то буду этим заниматься… В гражданской жизни был шахтером", - добавил "Студент".
Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.
Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала