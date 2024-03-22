https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934833444.html
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", эффективно применяя ударные FPV-дроны,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:18
2024-03-22T05:18
2024-03-22T09:46
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", эффективно применяя ударные FPV-дроны, уничтожили автомобиль с живой силой противника на Донецком направлении, а также поразили противника в укрытии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Изначально даются данные по цели, где передвигается пехота противника либо же это техника какая-то выезжает, совершает ротации, мы получаем цель и отрабатываем", - цитирует ведомство оператора БПЛА с позывным "Студент". При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, где готовят и запускают дрон-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу. В результате разведывательного полета был замечены две цели: передвигающийся автомобиль с военнослужащими ВСУ и противник, укрывающийся в подвале одного из разрушенного здания. В результате слаженных действий помощника и оператора обе цели были уничтожены FPV-дроном. "Даже не думал о том, что когда-то буду этим заниматься… В гражданской жизни был шахтером", - добавил "Студент". Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
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Работа операторов FPV-дронов на Донецком направлении
Российские операторы FPV-дронов уничтожили автомобиль противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны
2024-03-22T05:18
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Операторы дронов уничтожили машину ВСУ на Донецком направлении
МО: операторы FPV-дронов уничтожили машину противника на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", эффективно применяя ударные FPV-дроны, уничтожили автомобиль с живой силой противника на Донецком направлении, а также поразили противника в укрытии, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Изначально даются данные по цели, где передвигается пехота противника либо же это техника какая-то выезжает, совершает ротации, мы получаем цель и отрабатываем", - цитирует ведомство оператора БПЛА с позывным "Студент".
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При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, где готовят и запускают дрон-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.
В результате разведывательного полета был замечены две цели: передвигающийся автомобиль с военнослужащими ВСУ
и противник, укрывающийся в подвале одного из разрушенного здания. В результате слаженных действий помощника и оператора обе цели были уничтожены FPV-дроном.
"Даже не думал о том, что когда-то буду этим заниматься… В гражданской жизни был шахтером", - добавил "Студент".
Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.
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