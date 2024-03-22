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В Запорожской области расчет ЗРПК "Панцирь-С" поразил 12 воздушных целей
В Запорожской области расчет ЗРПК "Панцирь-С" поразил 12 воздушных целей - РИА Новости, 22.03.2024
В Запорожской области расчет ЗРПК "Панцирь-С" поразил 12 воздушных целей
Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" группировки войск "Днепр" поразил 12 воздушных целей 12 ракетами в Запорожской области,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:16
2024-03-22T05:16
2024-03-22T05:16
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" группировки войск "Днепр" поразил 12 воздушных целей 12 ракетами в Запорожской области, рассказал журналистам заместитель командира зенитного ракетного артиллерийского дивизиона. "Наши расчеты из состава нашего зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона несли боевое дежурство, обнаружили воздушные цели. Это было массовое скопление воздушных целей. ...В условиях боевой обстановки фактически израсходовали тот боезапас, которым они были заряжены в тот момент - 12 зенитных управляемых ракет, и 12 целей было поражено. Плюс - еще были цели поражены зенитными автоматами", - рассказал он. Он отметил, что ЗРПК "Панцирь-С" - комплекс ближней дальности, который может выполнять различные боевые задачи по охране и обороне особо важных объектов, стратегических объектов, а также ведению противовоздушного боя. "Особенность ПЗРК "Панцирь-С" в том, что это автономный комплекс, он может выполнять задачи как самостоятельно - потому что командир машины имеет право принимать решение о применении вооружения самостоятельно в условиях быстро изменяющейся обстановки - также машина может работать по указаниям от командного пункта, как в составе дивизиона, так в составе батареи", - рассказал офицер.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, "Панцирь-С", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Запорожской области расчет ЗРПК "Панцирь-С" поразил 12 воздушных целей
Боевой расчет ЗРПК "Панцирь-С" поразил 12 воздушных целей в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" группировки войск "Днепр" поразил 12 воздушных целей 12 ракетами в Запорожской области, рассказал журналистам заместитель командира зенитного ракетного артиллерийского дивизиона.
"Наши расчеты из состава нашего зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона несли боевое дежурство, обнаружили воздушные цели. Это было массовое скопление воздушных целей. ...В условиях боевой обстановки фактически израсходовали тот боезапас, которым они были заряжены в тот момент - 12 зенитных управляемых ракет, и 12 целей было поражено. Плюс - еще были цели поражены зенитными автоматами", - рассказал он.
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Он отметил, что ЗРПК "Панцирь-С" - комплекс ближней дальности, который может выполнять различные боевые задачи по охране и обороне особо важных объектов, стратегических объектов, а также ведению противовоздушного боя. "Особенность ПЗРК "Панцирь-С" в том, что это автономный комплекс, он может выполнять задачи как самостоятельно - потому что командир машины имеет право принимать решение о применении вооружения самостоятельно в условиях быстро изменяющейся обстановки - также машина может работать по указаниям от командного пункта, как в составе дивизиона, так в составе батареи", - рассказал офицер.